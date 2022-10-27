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Путин заявил о прохождении пика трудностей от санкций для экономики России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 27 октября, отвечая на вопросы на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

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«Вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено — обрушить российскую экономику. Она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

Ранее глава государства отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения. Это в конечном счете идет на пользу России, так как таким образом укрепляется суверенитет страны в экономической сфере.

Путин добавил, что в большинстве направлений российский бизнес перехватывает уходящий из России.

Антироссийские санкции показали, что Россия стала гораздо сильнее, чем мы сами думали, заключил глава государства.

12 сентября Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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