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Совбез РФ отверг вероятность повторения созданной Западом ситуации на Украине

Совбез: Москва не позволит Западу повторить в России ситуацию как на Украине
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau
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Россия не позволит Западу разрушить свои ценности и достичь того, что ему удалось на Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете», опубликованном 17 октября.

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«Мы — великая держава и не позволим Западу достичь того, что ему удалось в братской Украине, где ослепленные посулами вступления в европейскую семью многие жители молча восприняли переписывание в антироссийском ключе исторических событий прошлого. А другие подняли на щит неонацистские идеи, променяли христианство на оккультизм, а гуманность и человечность подменили ярой русофобией», — сказал он.

Как отметил Храмов, западные политтехнологи продвигают меры для разложения изнутри основ общества России, речь идет об уничтожении духовных устоев россиян, их обесчеловечивание. Этой угрозе надо противостоять организованно, указал он.

Также зампред Совбеза добавил, что западная пропаганда цинично оправдывает преступления неонацистов на Украине и в Донбасе, подтасовывает факты и фальсифицирует их.

«При этом она теряет ориентиры добра и зла, упиваясь видеокадрами зверств украинского режима на еще не освобожденных территориях новых регионов России, подтасовывает факты, да и просто фальсифицирует их», — подчеркнул Храмов.

Кроме того, на Западе бесцеремонно фальсифицируют исторические события, раскручивают маховик культуры отмены, войны с памятниками, обвинений СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Таким образом, страны Запада пытаются «всеми силами остановить ход истории», сказал он.

«Поэтому одним из направлений деструктивного воздействия является дискредитация Русской православной церкви как в обществе, так и христианском мире в целом», — отметил Храмов.

Он также подчеркнул, что России требуется сконцентрировать усилия на выстраивании совокупности системной работы, утвердить документы стратегического планирования, среди которых Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин дал поручение разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края. Также правительству поручено провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские нацисты мстят мирному населению за их выбор в пользу России. Она добавила, что очередные поставки РСЗО HIMARS Киеву отражают то, насколько США ненавидят Россию.

В сентябре Минпросвещения России сообщало о введении нового предмета под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Школьники с пятого по девятый класс включительно начнут изучать его с 2023 года.

21 сентября российский лидер Владимир Путин напомнил, что на каждом россиянине лежит ответственность за укрепление и защиту страны. Суверенитет — это гарантия свободы каждого гражданина России, и человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, сказал он.

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