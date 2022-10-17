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Путин поручил разработать единый подход к преподаванию истории родного края

Путин поручил разработать единый подход к преподаванию истории родного края в школах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Президент России Владимир Путин дал поручение разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края. Об этом стало известно 17 октября.

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Ряд соответствующих поручений президент дал по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Обеспечить разработку согласованного подхода к преподаванию истории субъекта Российской Федерации (истории родного края) в рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сказано в поручении к Минпросвещения и органам исполнительной власти субъектов РФ.

К разработке программ предлагается привлечь Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица регионов.

Также Путин поручил правительству обеспечить с 2023/24 учебного года введение во всех профессиональных образовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Помимо этого, правительству поручено провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, чтобы внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию определений понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание».

На производство цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, Путин поручил выделить из федерального бюджета ассигнования в размере 3,9 млрд рублей ежегодно.

Глава государства также поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное государственное финансирование фильмов для детей и подростков.

5 октября Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России. По его словам, нужно передать детям «нравственный, культурный код нашего народа», а также исключать любые попытки навязать детям чужие ценности и искаженную историю.

Ранее, 24 сентября, Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым предусматривается внедрение в школах единых общеобразовательных программ.

До этого Минпросвещения России сообщало о введении нового предмета под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Школьники с пятого по девятый класс включительно начнут изучать его с 2023 года.

21 сентября российский лидер напомнил, что на каждом россиянине лежит ответственность за укрепление и защиту страны. Суверенитет — это гарантия свободы каждого гражданина России, и человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, сказал он.

За день до этого Путин заявил, что Россия не свернет со своего суверенного курса. Он подчеркнул, что подход к полицентричности в мире расширяется, а гегемония в мировых делах не может продолжаться вечно.

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