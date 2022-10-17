Путин поручил закрепить в законе госфинансирование фильмов для детей

Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное государственное финансирование фильмов для детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 17 октября.

Это и ряд других решений были приняты главой государства по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В частности, президент также поручил ежегодно выделять 3,9 млрд рублей на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей.

Кроме того, Путин дал поручение разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края. К разработке программ предлагается привлечь Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица регионов.

5 октября Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России. По его словам, нужно передать детям «нравственный, культурный код нашего народа», а также исключать любые попытки навязать детям чужие ценности и искаженную историю.

Ранее, 24 сентября, Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым предусматривается внедрение в школах единых общеобразовательных программ.

До этого Минпросвещения России сообщало о введении нового предмета под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Школьники с пятого по девятый класс включительно начнут изучать его с 2023 года.