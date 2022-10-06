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Захарова заявила о мести украинских нацистов мирным жителям за их выбор России

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Украинские нацисты мстят мирному населению за их выбор в пользу России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 6 октября. Она добавила, что освобождение территорий продолжится.

«Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть <...> Освобождение этих территорий будет продолжено, на них восстанавливается разрушенная инфраструктура, налаживается мирная жизнь», — подчеркнула она во время брифинга.

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Захарова заявила также, что новые поставки РСЗО HIMARS на Украину отражают то, насколько США ненавидит Россию. Это, в свою очередь, затягивает боевые действия.

«На днях [в США] было объявлено о готовящейся к отправке партии ракетных систем залпового огня HIMARS. К уже имеющимся шестнадцати установкам американцы готовы добавить еще четыре и боеприпасы к ним на общую сумму $625 млн. Вы представляете, какая сила ненависти к нам», — сказала дипломат.

Киев с подачи западных стран решил, что переговоры с Москвой невозможны, добавила Захарова.

21 сентября министр иностранных дел Серей Лавров сообщил о невозможности поддерживать нормальное общение с Соединенными Штатами. То, как США реагируют на специальную операцию России по защите Донбасса, ставит под угрозу весь процесс коммуникации РФ и Запада, считает министр.

Днем ранее президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций завил, что отношения Запада с Россией в перспективе могут ухудшиться, в этой связи нельзя исключить расширение военного конфликта.

12 сентября в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что цель Запада — ослабить и разобщить Россию. По его словам, такие планы западные государства вынашивали давно. Путин также сказал, что Запад сделал своим оружием тотальную русофобию и десятилетиями взращивал ненависть к России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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