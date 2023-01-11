На Алтае в результате многодневной операции МЧС спасены четверо рыбаков

Четверо рыбаков на Алтае благополучно вернулись домой по окончании многодневной поисково-спасательной операции МЧС РФ. Как сообщили в ведомстве 11 января, в спасении рыбаков участвовало более 30 спасателей и добровольцев.

В течение двух дней спасатели прокладывали в снегу путь к возможному месту нахождения попавших в беду местных жителей, которые 2 января на снегоходах выехали с животноводческой стоянки в сторону урочища Чикала и не вернулись. Сделать это им помешал сильный снегопад, который продолжался пять дней и окончился только 7 января.

«10 января поисковой группе удалось связаться с потерявшимися по радиостанции и выяснить, что они живы, здоровы, в медицинской помощи не нуждаются, находятся в охотничьей избушке», — отметили в ведомстве.

Спасателям удалось успешно проторить дорогу протяженностью около 2–3 км по рыхлому и высокому снегу и к вечеру добраться до избушки, в которой находились мужчины.

До этого, 6 декабря, сообщалось, что льдина, на которой находились 13 рыбаков, откололась в километре от берега в Красноармейском районе Саратовской области. Рыбаков сняли со льда пришедшие на помощь сотрудники спасательной службы.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что под Новым мостом в Астрахани унесло на льдине рыбака. От берега оторвало льдину размером 40 на 50 м, где находился мужчина. На помощь ему пришли спасатели, которые доставили рыбака на берег на весельной лодке. Мужчина отказался от помощи и отправился домой.