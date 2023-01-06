Льдина с 13 рыбаками откололась в Саратовской области

Льдина, на которой находятся 13 рыбаков, откололась в километре от берега в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом 6 декабря сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Он отметил, что информация о происшествии поступила в службу спасения Саратовской области.

«Вблизи села Золотое в акватории реки Волги в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте работают спасатели областной службы спасения», — указал Юрин в своем Telegram-канале.

Как уточняет «РИА Новости», рыбаков уже спасли — часть из них уже сняли со льдины, других продолжают снимать.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что под Новым мостом в Астрахани унесло на льдине рыбака. От берега оторвало льдину размером 40 на 50 м, где находился мужчина. На помощь рыбаку пришли спасатели, которые доставили его на берег на весельной лодке. Мужчина отказался от помощи и отправился домой.