Астраханского рыбака унесло на льдине

Под Новым мостом в Астрахани унесло на льдине рыбака. Об этом пишет в понедельник, 19 декабря, «Астрахань 24» со ссылкой на ГКУ «Волгоспас».

Инцидент произошел 18 декабря в 16:30. С Трусовской стороны от берега оторвало льдину размером 40 на 50 м, где находился мужчина. Льдину понесло по течению.

На помощь рыбаку пришли спасатели, которые доставили его на берег на весельной лодке. Мужчина отказался от помощи и отправился домой.

Ранее, 27 апреля, на реке Ангаре в Иркутской области спасли двух рыбаков, которых унесло на оторвавшейся от берега льдине. Участники происшествия не пострадали.