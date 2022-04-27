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Двух рыбаков унесло на льдине на реке Ангаре в Иркутской области

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На реке Ангаре в Иркутской области спасли двух рыбаков, которых унесло на оторвавшейся от берега льдине. Участники происшествия не пострадали.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 17:15 27 апреля. Мужчин на льдине заметили на ангаре в районе села Тыргетуй Аларского района. По словам очевидцев, льдина дрейфовала в сторону населенного пункта Каменно-Ангарск Черемховского района, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.

К месту направились сотрудники региональной пожарно-спасательной службы на аэролодке. Им необходимо было преодолеть порядка 180 км. На помощь рыбакам поспешили местные жители. Они подошли к льдине на двух лодках и эвакуировали потерпевших. В 17:49 рыбаков доставили на берег и передали родственникам.

В связи со случившимся в спасательной службе напомнили, что сейчас на водоемах активно разрушается лед. Выход на него сопряжен со смертельным риском.

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