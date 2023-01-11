В Москве машина такси с мертвым водителем протаранила другое авто

В Москве водитель такси умер за рулем и врезался в другой автомобиль. Об этом «Известиям» 11 января сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно озвученной информации, инцидент произошел днем 10 января на Кольской улице в Москве. По предварительным данным, водитель такси на автомобиле Skoda умер во время движения и врезался в другой автомобиль. Прибывшие на место медики констатировали смерть таксиста и обратились в полицию.

Уточняется, что при внешнем осмотре трупа признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее, 5 января, сообщалось о массовом ДТП в Москве на Севастопольском проспекте. Пострадали восемь человек. При этом известно, что несколько человек оказались заблокированы в автомобилях.