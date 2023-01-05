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Массовое ДТП произошло на Севастопольском проспекте в Москве

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Фото: скриншот видео
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В Москве на Севастопольском проспекте произошло массовое ДТП в четверг, 5 декабря.

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По сообщению очевидцев, предварительно, пострадали восемь человек. При этом известно, что несколько человек оказались заблокированы в автомобилях.

Кроме того, дептранс опубликовал момент ДТП, и на кадрах видно, как автомобили отбросило на пешеходный переход, где находилась мать с ребенком. Малыш вылетел из коляски, но, по данным «Известий», не пострадал. Женщина получила перелом руки.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

До этого, 27 декабря, массовое ДТП произошло на автодороге Орел – Тамбов под Липецком. Между селами Казино и Ясная Поляна столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля: ВАЗ-2107, Subaru и Nissan. В ДТП погибло три человека.

Водитель грузовика Volvo рассказал, что «семерку», которая двигалась в сторону Ельца, закрутило и ударило о заднее колесо его прицепа. За ней двигались Nissan и Subaru, они начали притормаживать, но столкнулись, и одна из машин отлетела в грузовик Iveco.

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