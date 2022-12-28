Число погибших в массовом ДТП под Липецком выросло до трех
Увеличилось количество жертв ДТП, произошедшего во вторник, 27 декабря, на автодороге Орел – Тамбов под Липецком. Между селами Казино и Ясная Поляна столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля: ВАЗ-2107, Subaru и Nissan.
Погибли два человека, водитель «семерки» и его пассажир, еще пятеро пострадали и были госпитализированы. В среду, 28 декабря, Lipetskmedia сообщила о смерти пассажирки Subaru. Таким образом, число жертв ДТП выросло до трех.
Водитель грузовика Volvo рассказал GOROD48, что «семерку», которая двигалась в сторону Ельца, закрутило и ударило о заднее колесо его прицепа. За ней двигались Nissan и Subaru, они начали притормаживать, но столкнулись, и одна из машин отлетела в грузовик Iveco.
По словам водителя-дальнобойщика, в ВАЗе было четыре человека. Двое из них погибли, а еще двое выскочили из машины сразу после столкновения. Subaru налетела на дорожное ограждение и задымилась.
Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань на мосту столкнулись более 200 машин. Причиной масштабного ДТП стал сильный туман. По предварительным данным, погиб 1 человек.