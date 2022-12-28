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ДТП с участием 200 машин произошло в Китае

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Фото: WEIBO
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Более 200 машин столкнулись на мосту в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань. Причиной масштабного ДТП стал сильный туман, сообщает 28 декабря Channel New Asia.

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В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек.

Инцидент произошел в среду в 7.40 утра (2.40 по мск) на автомобильном мосту с двусторонним движением. На фото с места ЧП видно, как автомобили разных габаритов, включая грузовики, легковые машины и фуры, образовали «кучу-малу».

В настоящее время движение уже восстановлено.

Ранее, 24 декабря, в США произошло массовое ДТП с участием по меньшей мере 46 машин. Авария случилась на автомагистрали Огайо в округе Эри. По данным полиции, три человека погибли, кроме того, есть раненые.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что в китайской провинции Хэйлунцзян в ДТП с рейсовым автобусом погибли четыре человека, еще 32 получили травмы. Автобус направлялся из Хэйхэ в Харбин. Предварительно, водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда.

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