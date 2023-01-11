В ДНР зафиксировали снижение интенсивности обстрелов территорий со стороны ВСУ

Интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских войск снизилась в последние дни в 2,5 раза. Как отметил 11 января подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента республики Андрей Баевский, этому поспособствовала контрбатарейная борьба российских сил.

Он указал, что общее количество боеприпасов, выпущенных украинскими войсками по ДНР, составило за истекшие сутки 109 единиц. Это, по его словам, в 2,5 раза меньше, чем обычно.

«Это говорит о том, что в целом наша работа, которая направлена на уничтожение артиллерийских систем противника, дает свои результаты», — сказал он в эфире Первого канала.

Однако обстрелы ДНР всё же продолжаются, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители. Так, согласно данным Донецкого агентства новостей, только за половину сегодняшнего дня украинские боевики повредили обстрелами здание поссовета, 19 домов и газопроводы на территории республики. Больше всего пострадал Донецк.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР.

9 января Пушилин рассказал об усилении работы противовоздушной обороны (ПВО) и активизации контрбатарейной борьбы в республике. Он указал, что на сегодняшний день перед ДНР стоит главная задача — отодвинуть противника от крупных населенных пунктов республики.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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