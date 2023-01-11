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В ДНР зафиксировали снижение интенсивности обстрелов территорий со стороны ВСУ

Подполковник НМ ДНР Баевский: в последние дни интенсивность обстрелов республики со стороны ВСУ снизилась в 2,5 раза
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor
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Интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских войск снизилась в последние дни в 2,5 раза. Как отметил 11 января подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента республики Андрей Баевский, этому поспособствовала контрбатарейная борьба российских сил.

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Он указал, что общее количество боеприпасов, выпущенных украинскими войсками по ДНР, составило за истекшие сутки 109 единиц. Это, по его словам, в 2,5 раза меньше, чем обычно.

«Это говорит о том, что в целом наша работа, которая направлена на уничтожение артиллерийских систем противника, дает свои результаты», — сказал он в эфире Первого канала.

Однако обстрелы ДНР всё же продолжаются, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители. Так, согласно данным Донецкого агентства новостей, только за половину сегодняшнего дня украинские боевики повредили обстрелами здание поссовета, 19 домов и газопроводы на территории республики. Больше всего пострадал Донецк.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР.

9 января Пушилин рассказал об усилении работы противовоздушной обороны (ПВО) и активизации контрбатарейной борьбы в республике. Он указал, что на сегодняшний день перед ДНР стоит главная задача — отодвинуть противника от крупных населенных пунктов республики.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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