Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам церемонии вручения наград «Золотой глобус», прошедшей в Лос-Анджелесе в ночь на 11 января, заявил, что третьей мировой войны не будет.

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал украинский лидер.

80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 11 января. По данным Variety, Зеленского на ней представил актер Шон Пенн, который приезжал в Киев в ноябре 2022 года.

Ранее, 30 декабря, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США и их союзники привели мир на грань третьей мировой войны.

Таким образом он прокомментировал высказывание экс-президента Польши Александра Квасьневского о том, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски третьей мировой войны.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

27 октября Путин заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Он подчеркнул, что политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».