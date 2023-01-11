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Началась 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
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Началась 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

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Фото: REUTERS/HFPA/Earl Gibson
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В ночь на 11 января началась 80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошедший 2022 год. Как сообщает телеканал NBC, в этом году премия возвращается на телевидение.

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Отмечается, что церемонию ведет стендап-комик Джеррод Кармайкл.

По информации телеканала, награду за лучшую женскую роль в мини-сериале, сериале-антологии или телевизионном фильме за роль Рут Лэнгмор в сериале Netflix «Озарк» получила Джулия Гарнер. За лучшую женскую роль в драматическом телесериале за роль в популярном шоу HBO Max «Эйфория» получила актриса Зендея.

Остин Батлер получил «Золотой глобус» за лучшую роль актера в кинодраме за роль в фильме «Элвис».

Номинанты на «Золотой глобус – 2023» были объявлены 12 декабря. Как сообщила голливудская ассоциация иностранной прессы, объявят лучшие фильмы в категориях «Лучший драматический фильм», «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучший режиссер», а также выберут победителя в таких номинациях, как «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший сериал», «Лучший мультфильм», «Лучший сценарий», «Лучший саундтрек» и другие.

Так, в категории «Лучший драматический фильм» выдвинуты «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Фабельманы», «Тар» и «Топ Ган: Мэверик». Кроме того, будет объявлена лучшая женская и лучшая мужская роли.

Главный приз на «Золотом глобусе – 2022» забрала картина «Власть пса». 79-я церемония награждения осталась без привычной трансляции из-за критики в адрес Голливудской ассоциации иностранной прессы, проводящей мероприятие.

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