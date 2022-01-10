Стали известны обладатели кинопремии «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) в ночь на понедельник, 10 января, назвала обладателей кинопремии «Золотой глобус – 2022».

В этом году 79-я церемония награждения осталась без привычной трансляции, поэтому имена лауреатов публиковались на официальной странице премии в Twitter.

Так, главный приз достался картине «Власть пса». За этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер.

В категории «Лучшая комедия/мюзикл» триумфатором стал фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

Лучшим актером в драме назван Уилл Смит за фильм «Король Ричард», в комедии — Эндрю Гарфилд, сыгравший в «Тик-так… БУМ!».

В категории «Лучшая драматическая роль» статуэтку заполучила Николь Кидман за картину Аарона Соркина «Быть ​​Рикардо». В аналогичной номинации, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер.

Певицу Билли Айлиш наградили в категории «Лучшая песня» за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму про Джеймса Бонда «Не время умирать».

«Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму получил работавший над «Дюной» Ханс Циммер.

Лучшим мультфильмом выбран «Энканто» студии Disney.

Награда за лучший фильм на иностранном языке оказалась у картины из Японии «Сядь за руль моей машины».

Главные актерские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал «Мейр из Исттаун» и Майкл Китон за «Ломку».

При этом 77-летнего О Ён-су отметили за лучшую мужскую роль второго плана в «Игре в кальмара».

Главным драматическим шоу года стали «Наследники», комедийным — «Хитрости». В категории «Мини-сериал» статуэтку получила работа Барри Дженкинса «Подземная железная дорога».

Церемония награждения «Золотой глобус» проходила на фоне ряда скандалов. Так, в мае 2021 года телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, сообщила, что не будет этого делать в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии, которое состоит из 87 журналистов, темнокожих.

В этом же месяце организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции. СМИ опубликовали расследование о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы. По информации издания, 87 участников получали слишком крупные выплаты по меркам некоммерческой организации.

Ассоциация пообещала исправиться, и уже в октябре она пополнила свои ряды 21 новым журналистом, 29% из которых, по ее словам, идентифицировали себя как чернокожие.

Такие знаменитости, как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало, раскритиковали HFPA за предложенные изменения, утверждая, что они не оправдали ожиданий. Том Круз в знак протеста вернул три «Золотых глобуса». Более 100 PR-фирм пригрозили бойкотировать HFPA, а Netflix и Amazon разорвали связи с организацией.