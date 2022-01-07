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Премия «Золотой глобус» в 2022 пройдет без трансляции

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Премия «Золотой глобус» в 2022 году не будет транслироваться по телевидению. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

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«В этом году мероприятие будет частным и не будет транслироваться в прямом эфире», — цитирует портал свой источник.

При этом, по его словам, HFPA будет предоставлять обновленную информацию о победителях в режиме реального времени на официальном веб-сайте Golden Globes и в социальных сетях.

Окончательные результаты премии объявят в пресс-релизе, который выпустят по окончании мероприятия, отмечает портал.

По данным Deadline, решение отказаться от трансляции не связано с проблемами с контрактом телеканала NBC, который уже много лет ведет трансляцию премии, и ассоциации-организатора «Золотого глобуса».

«NBC не мешает HFPA вести прямую трансляцию», — пояснил источник.

4 января сообщалось, что церемония награждения пройдет без красной ковровой дорожки и представителей СМИ, а знаменитости должны будут носить защитные маски.

В мае 2021 года телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии «Золотой глобус», сообщила, что не будет это делать в следующем году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом телеканал заявил о готовности провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения.

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии, которое состоит из 87 журналистов, темнокожих. Организаторы пообещали это упущение исправить и «произвести необходимые изменения» как в самой организации, так и «в индустрии в целом».

В этом же месяце организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции. СМИ опубликовали расследование о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы. По информации издания, 87 участников получали слишком крупные выплаты по меркам некоммерческой организации.

Ассоциация пообещала исправиться, и уже в октябре она пополнила свои ряды 21 новым журналистом, 29% из которых, по ее словам, идентифицировали себя как чернокожие.

Такие знаменитости, как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало, раскритиковали HFPA за предложенные изменения, утверждая, что они не оправдали ожиданий. Том Круз в знак протеста вернул три «Золотых глобуса». Более 100 PR-фирм пригрозили бойкотировать HFPA, а Netflix и Amazon разорвали связи с организацией.

Ежегодная премия «Золотой глобус» по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по результатам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения прошла в январе 1944-го.

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