Организаторов «Золотого глобуса» обвинили в коррупции

Организаторов премии «Золотого глобуса» обвинили в коррупции. СМИ выпустили расследование о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы. По данным издания, 87 участников получали слишком крупные выплаты по меркам некоммерческой организации. Организация выделила своим членам $2,15 млн на этот финансовый год, передает телеканал «Известия». Так, модераторы пресс-конференций получали $1,2 тыс. в месяц. Главы совета директоров заработали от $22 тыс. до $78 тыс. за год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.