В настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски Третьей мировой войны. Такое мнение выразил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью телеканалу Polsat News в четверг, 29 декабря.

«С начала <конфликта> на Украине мир сильно изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — сказал он.

Квасьневский озвучил мнение, что прошлый миропорядок рухнул — и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с президентом США Джо Байденом у руля.

«Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — заявил экс-сербский лидер.

Ранее, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. Он отметил, что действия стран коллективного Запада и президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

До этого, 3 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что стремление Запада навязать свое доминирование среди стран приводит мир к глобальному кризису.

27 октября Путин заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Он подчеркнул, что политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.