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Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Москве

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Фото: соцсети
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Прокуратура организовала проверку по факту пожара в складском помещении на улице Добролюбова в Москве, сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.

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Так, прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пожар разгорелся в складском помещении во вторник. По данным МЧС, по состоянию на 15:16 мск пожар локализован.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Для тушения были направлены 136 человек и 48 единиц техники. Площадь возгорания доходила до 2 тыс. кв. м. Также частично обрушилась кровля.

Известно, что загоревшийся склад находится в трехуровневом здании, в котором расположены в том числе автосервис и общежитие.

Из общежития было эвакуировано 233 человека. Сведений о пострадавших нет.

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