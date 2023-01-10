Пожару на северо-востоке Москвы присвоен третий номер сложности

Третий номер сложности из пяти присвоен пожару в здании, горящем на площади 1 тыс. кв. метров на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Об этом «Известиям» 10 января сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что в центральной части складского помещения есть угроза обрушения. Кроме того, есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания.

Данных о пострадавших не поступало. Информация о причинах возгорания уточняется.

Кроме того, более 230 человек эвакуировали из общежития, которое находится рядом с горящим складом. Также из горящего здания выносят газовые баллоны.

В декабре пожарные ликвидировали возгорание в ангаре с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.