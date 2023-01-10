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Жительница Польши выгнала из дома украинскую беженку из-за пельменей и борща

Noizz.pl: жительница Польши выгнала из своего дома украинских беженцев из-за пельменей и борща
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Жительница Польши Тереза выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь. Об этом пишет издание Noizz.pl.

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Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила украинской беженке Наталье готовить еду на продажу — пельмени и борщ.

Женщины сделали фотографии и разместили объявление в социальной сети. Заказов было немало, и, как отмечается в статье, поначалу дела шли хорошо. Однако позже украинки стали пытаться устанавливать свои порядки и превратили кухню в производственную площадку.

Тереза не выдержала и нашла беженке работу с проживанием. При этом полька признала, что совершила ошибку, и сообщила, что иначе представляла себе эту помощь.

В начале декабря сообщалось, что жители Кракова пустили украинских беженцев пожить в свою квартиру, но в скором времени украинцы, как утверждают авторы материала, «устроили из квартиры свалку, а также отказались платить по счетам». Выгнать беженцев удалось только с привлечением правоохранительных органов и автокрана, при помощи которого полицейские пробрались в квартиру.

В ноябре газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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