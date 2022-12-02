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В Польше полицейским пришлось выселять беженцев с Украины с помощью автокрана

Беженцы с Украины захватили квартиру в центре польского Кракова
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Фото: Соцсети
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В польском Кракове разгорелся скандал между местными жителями и беженцами с Украины из-за жилья. Об этом написал Telegram-канал BALTNEWS в пятницу, 2 декабря.

Отмечается, что жители Кракова пустили украинских беженцев пожить в свою квартиру, но в скором времени украинцы, как утверждают авторы материала, «устроили из квартиры свалку, а также отказались платить по счетам».

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Когда поляки захотели выселить неблагодарных гостей, те заперлись в квартире и осыпали ее хозяев оскорблениями.

Выгнать беженцев из не принадлежащего им жилья удалось только с привлечением правоохранительных органов и автокрана, при помощи которого полицейским пробирались в квартиру.

30 ноября сообщалось, что власти Польши с марта 2023 года намерены обязать украинских беженцев платить за жилье. Отмечалось, что принято решение о том, что после 120 дней проживания в центрах коллективного размещения украинские беженцы должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но эта сумма будет не более 40 злотых (540 рублей) в сутки. Если проживание превысило 180 дней, то оплачивать уже придется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей) в сутки.

21 нобяря глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой.

В начале ноября сообщалось, что власти Польши намерены обновить закон об оказании помощи беженцам с Украины, планируя отменить выплаты социальных пособий тем, кто покидает республику.

В этом же месяце газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

В конце октября газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать украинских беженцев. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

В целом, в страны Европы, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

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