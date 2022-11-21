В Польше ожидают новую волну украинских беженцев зимой

В Польше ожидают прибытия новых беженцев из Украины предстоящей зимой. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох в эфире радиостанции RMF FM.

«Конечно, это будет очень тяжелая зима, и мы ожидаем, что, к сожалению, будут дополнительные беженцы из Украины», — сказал Кумох.

Прежде, в начале ноября, о том, что с наступлением зимы в страну прибудет большое число украинских беженцев заявлял заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, привести конкретные цифры сейчас сложно, но предполагается, что уровень не будет такой, как в конце февраля — начале марта.

В этом же месяце газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся все более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

25 октября стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. По информации издания, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям.

Тогда же газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.