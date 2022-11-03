В Польше ожидают новую волну украинских беженцев зимой

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в четверг, 3 ноября, что Варшава ожидает новую волну украинских беженцев с наступлением зимы.

«Мы ожидаем, что может наступить рост числа лиц, которые захотят попасть в нашу страну», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, о конкретных цифрах в данном вопросе говорить трудно, но замминистра не ожидает, что уровень будет такой, как в конце февраля — начале марта.

Ранее, 26 октября, газета Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины, вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета привела мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

25 октября стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. По информации издания, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям.

Тогда же газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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