Власти Польши намерены обязать украинских беженцев платить за жилье

В Польше захотели обязать украинских беженцев платить за проживание в предоставленном государством жилье. Об этом 29 ноября сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Власти приняли решение, что после 120 дней проживания в центрах коллективного размещения украинские беженцы должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но эта сумма будет не более 40 злотых (540 рублей) в сутки.

Если проживание превысило 180 дней, то оплачивать уже придется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей) в сутки.

Закон предусматривает исключения. В частности, от выплат освободят тех, кто не в силах заработать из-за возраста или болезни, также смогут не платить беременные.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года. Как отмечает агентство, законопроект должен еще рассмотреть парламент, однако власти рассчитывают, что документ будет принят.

На прошлой неделе глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой.

В начале ноября сообщалось, что власти Польши намерены обновить закон об оказании помощи беженцам с Украины, планируя отменить выплаты социальных пособий тем, кто покидает республику.