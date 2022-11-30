Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о необходимости более $1 трлн для восстановления Украины
Мир
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
Мир
На пляжах в Перу обнаружили тысячи умерших из-за птичьего гриппа пеликанов
Происшествия
В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за массового ДТП
Мир
Жителей Кривого Рога предупредили о возможных аварийных отключениях света
Мир
Колумбийский футболист Баланта умер в возрасте 22 лет
Политика
Совфед потребует от Киева прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС
Мир
США намерены добиться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ
Мир
Глава МИД Швеции не смог подтвердить вступление в НАТО в 2023 году
Общество
Пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализован
Мир
Власти Польши намерены обязать украинских беженцев платить за жилье
Спорт
Фраппар станет первой женщиной-арбитром матча чемпионата мира по футболу

Власти Польши намерены обязать украинских беженцев платить за жилье

Reuters: власти Польши намерены обязать беженцев с Украины платить за жилье с марта 2023 года
0
Фото: ТАСС/dpa/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше захотели обязать украинских беженцев платить за проживание в предоставленном государством жилье. Об этом 29 ноября сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

Власти приняли решение, что после 120 дней проживания в центрах коллективного размещения украинские беженцы должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но эта сумма будет не более 40 злотых (540 рублей) в сутки.

Если проживание превысило 180 дней, то оплачивать уже придется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей) в сутки.

Закон предусматривает исключения. В частности, от выплат освободят тех, кто не в силах заработать из-за возраста или болезни, также смогут не платить беременные.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года. Как отмечает агентство, законопроект должен еще рассмотреть парламент, однако власти рассчитывают, что документ будет принят.

На прошлой неделе глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой.

В начале ноября сообщалось, что власти Польши намерены обновить закон об оказании помощи беженцам с Украины, планируя отменить выплаты социальных пособий тем, кто покидает республику.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022