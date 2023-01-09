В сельских отделениях почты Свердловской области заработали «Госуслуги»

Жители 41 поселка в Свердловской области теперь могут подтвердить или восстановить учетную запись на «Госуслугах» в отделениях почты.

Как пишет «Областная газета», для получения доступа к порталу нужно будет предъявить оператору почты паспорт и СНИЛС, чтобы он мог сверить данные в системе. Уведомление о подтверждении записи поступит на телефон, который гражданин укажет при регистрации.

Жителям свердловских поселков начали оказывать государственные услуги в 31 отделении почты, которые раньше можно было получить только в районных МФЦ. Также в 37 почтовых отделениях установили компьютеры для свердловчан.

В октябре 2022 года в Минцифры РФ рассказали, что россияне с февраля текущего года смогут входить на портал «Госуслуги» при помощи биометрии. Войти на портал через биометрию смогут только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас это можно сделать в отделениях банков, а в дальнейшем — в МФЦ или через специальное мобильное приложение.

Ввод биометрических данных станет дополнительным способом аутентификации на портале, граждане РФ смогут воспользоваться им по собственному желанию.