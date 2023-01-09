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Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников

Врач Демьяновская рассказала, как восстановить режим сна после праздников
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Фото: Global Look Press/blickwinkel/E. Teister
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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 9 января рассказала «Известиям», как восстановить режим сна после праздников.

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По ее словам, циркадные ритмы — это внутренние биологические часы человека. Именно они переводят организм в состояние сна или, наоборот, бодрствования. Регулируют эти процессы гормоны-медиаторы: гистамин, дофамин и мелатонин.

«Чтобы помочь организму настроиться на сон, необходимо вечером использовать приглушенное освещение. Следуя этой же логике, откажитесь за час до сна от гаджетов с мерцающими экранами, будь то смартфон или телевизор, чтобы не обманывать биологические часы. Утром, наоборот, тяжело просыпаться, когда за окном еще темно. Включите яркое освещение, чтобы помочь организму пробудиться», — сказала эксперт.

Другая распространенная привычка — засыпать под фильм или музыку. Однако, как отметила Демьяновская, слуховая система даже во сне реагирует на раздражители, из-за чего страдают глубина и качество сна.

«Главное правило — кровать только для сна. Не рекомендуется в кровати читать, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, общаться в соцсетях. Помещение должно проветриваться, а место для сна — быть комфортным и чистым», — сказала она.

Также рекомендуется завершать физические упражнения не менее чем за два часа до сна. Ужин должен быть легким и не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. Непосредственно перед сном за час или полчаса — полезны легкие нагрузки: прогулка, йога. Вместе с тем расслабляющий эффект дает теплая ванна с лавандой или ромашкой, добавила специалист.

«Днем рекомендую регулярно заниматься умеренными физическими упражнениями, что способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса. Непосредственно перед сном выбирайте активность, которая будет способствовать расслаблению», — сообщила Демьяновская.

Накануне заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин рассказал, что стресс из-за выхода на работу после праздничных выходных испытывает более 30% людей.

В конце декабря психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Четлова в беседе с «Известиями» отмечала, что люди, страдающие трудоголизмом, во время новогодних праздников могут испытывать хандру.

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