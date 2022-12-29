Психиатр назвала новогоднюю хандру возможным проявлением трудоголизма

Люди, страдающие трудоголизмом, во время новогодних праздников могут испытывать хандру. Об этом «Известиям» рассказала психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Четлова.

«Это люди-перфекционисты, которые, помимо того что уработались перед Новым годом, вступают в хандру не до праздника, а во время. С учетом того, что праздники продолжительные, а психика и дофаминовая система привыкла каждый день очень много делать, а тут бац — и десять дней ничего. Бездействие. Мы помним, что трудоголизм — это вариант дезадаптивных стратегий, то есть это не очень хорошо, трудоголизм — это вариант невроза. Получается, что вы не адаптивны к ситуациям покоя, равномерного дня, какого-то бездействия. Людям перфекционистам-трудоголикам очень сложно в этих состояниях», — пояснила специалист.

Кроме того, на формирование новогодней хандры может влиять социальный контекст, когда все вокруг готовятся к праздникам и радуются. На фоне этого одинокий человек может испытывать психологическое давление и чувствовать фрустрацию, отметила Четлова.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

26 декабря врач-эндокринолог «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева рассказала, что причиной отсутствия новогоднего настроения может быть гормональный сбой. По ее словам, праздничное время сопровождается определенным стрессом, который связан с выработкой в большом количестве таких гормонов, как адреналин и кортизол.