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Эндокринолог назвала возможную причину отсутствия новогоднего настроения

Эндокринолог Зайцева: отсутствие новогоднего настроения может быть симптомом гормонального сбоя
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Причиной отсутствия новогоднего настроения может быть гормональный сбой. Об этом 26 декабря «Известиям» сообщила врач-эндокринолог «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева.

По ее словам, праздничное время сопровождается определенным стрессом, который связан с выработкой в большом количестве таких гормонов, как адреналин и кортизол.

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«Наше желание всё успеть не всегда совпадает с возможностями: загрузка на работе, сложный выбор подарков, суета вокруг. Сначала адреналин и кортизол помогают человеку, добавляя энергии, но при избыточной выработке — наносят удар по центральной нервной системе, и уже к праздникам человек остается без сил, чувствует усталость, вялость, снижается интерес ко всему», — сказала врач.

Специалист отметила, что подготовка к праздникам — всегда стресс и «гормональный взрыв». Но если у одних стресс вызывает загрузка на работе и желание всё успеть к праздникам, то у других наоборот — раздражает сама праздничная атмосфера.

«Причина, может быть, в нейронной связи с неприятными воспоминаниями о новогодних праздниках в прошлом или чувство одиночества, отсутствие возможности подарить подарок по той или иной причине также может спровоцировать стресс, а также возможна неудовлетворенность итогами года. Человек способен собственными мыслями загнать себя в хроническое состояние стресса», — пояснила Зайцева.

Кроме того, предшествующие декабрю октябрь и ноябрь — время эпидемий ОРВИ и гриппа, отметила врач. Зимой же повышается риск развития проблем с эндокринной системой, состояние которой напрямую зависит от иммунитета.

«Здесь свою роль может сыграть и нехватка витаминов. Мы знаем, что витамины поступают с пищей, а витамин D образуется под воздействием прямых солнечных лучей. Летом мы имеем доступ к большему количеству продуктов, богатых витаминами, и чаще бываем на солнце. И, конечно, зимой многим может их не хватать. Дефицит тех или иных витаминов проявляется ухудшением настроения. Необходимо обратить внимание на уровень магния в организме. Его нехватка может провоцировать плаксивость, бессонницу, апатию, грусть», — сказала Зайцева.

Специалист подчеркнула, что в преддверии праздников важно наладить режим сна, чтобы нормализовать выработку мелатонина, который помогает образовывать гормон радости серотонин.

«Еще гормоны, отвечающие за настроение, — дофамин и эндорфин, которые мы можем получить во время занятий спортом или просто за любой приятной нам деятельностью», — сказала она.

Вместе с тем нужно следить за питанием, так как эмоции и стресс нарушают нормальную работу желудка, добавила врач.

«Когда мы нервничаем, перестаем испытывать голод из-за активации гормонов надпочечников. Планирование поможет сделать ваш день более предсказуемым и распределить ежедневные дела таким образом, чтобы найти время на отдых. Это позволит снизить уровень тревожности и стресса», — заключила она.

16 декабря из опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитического агентства A2:Research стало известно, что около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников.

Среди вещей, помогающих почувствовать новогоднее настроение, около 20% россиян назвали появление украшений на улицах и новогодних товаров в магазинах, 16% отметили появление новогодних фильмов и передач по ТВ, а еще 14% указали на то, что их вдохновляют тематические фестивали в родных городах.

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