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Эксперт назвал способы минимизировать стресс от возврата на работу после праздников

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Стресс из-за выхода на работу после праздничных выходных испытывает более 30% людей, чтобы его минимизировать, необходимо подготовиться к первому после отпуска рабочему дню. На эту тему высказался в воскресенье, 8 января, заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин.

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«Совсем избежать его (стресса. — Ред.) сложно — за каникулы мы привыкли дольше спать, больше общаться с родными и друзьями, чаще готовить или выходить на прогулки, и смена привычного распорядка всегда воспринимается нашим организмом как экстремальная ситуация, стресс», — сказал специалист в беседе с журналистами.

Для того чтобы минимизировать стресс, Ахапкин посоветовал подготовиться к первому рабочему дню после выходных. Например, лечь спать пораньше, подготовить нарядную одежду или сделать другие приятные для себя мелочи.

Также, как советует специалист, после первого после отпуска рабочего дня можно сходить на прогулку, а для решения накопившихся дел составить список.

29 декабря 2022 года психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Четлова в беседе с «Известиями» отмечала, что люди, страдающие трудоголизмом, во время новогодних праздников могут испытывать хандру.

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