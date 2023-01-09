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Москвичам спрогнозировали теплую зимнюю погоду в Старый Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москвичей в Старый Новый год ожидает мягкая погода, рассказал 9 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По его прогнозам, в ночь на 14 января ожидается –2… –5 градусов.

«Новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от 2 до 5 градусов мороза и небольшой снежок», — рассказал он ТАСС.

Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что морозы в Московской области и Москве начнут отступать уже со вторника, 10 января.

По его словам, днем 10 января в регионе ожидается около –10 градусов, а 11 января — всего –7 градусов. В конце недели ожидается до –4 градусов, указал синоптик.

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