Москвичам спрогнозировали теплую зимнюю погоду в Старый Новый год

Москвичей в Старый Новый год ожидает мягкая погода, рассказал 9 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его прогнозам, в ночь на 14 января ожидается –2… –5 градусов.

«Новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от 2 до 5 градусов мороза и небольшой снежок», — рассказал он ТАСС.

Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что морозы в Московской области и Москве начнут отступать уже со вторника, 10 января.

По его словам, днем 10 января в регионе ожидается около –10 градусов, а 11 января — всего –7 градусов. В конце недели ожидается до –4 градусов, указал синоптик.