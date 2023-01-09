Западные боевые ресурсы в распоряжении Украины не могут быть использованы на территории РФ, поскольку военная поддержка предназначена для укрепления оборонных возможностей страны. Такими сведениями 7 января поделился обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

Он отметил, что запрет действует в отношении предстоящих и уже доставленных пакетов военной помощи. Такая позиция объясняется тем, что любые попытки контрнаступления со стороны Киева могут привести к эскалации конфликта, а применение иностранного оружия будет свидетельством вовлеченности других государств.

В этот же день бывший глава Федеральной службы защиты Конституции Германии Ханс-Георг Маасен предупредил о рисках, связанных с передачей Украине немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder. Он подчеркнул, что такие шаги могут привести к тому, что ФРГ превратится в сторону конфликта, причем исключительно в ущерб себе.

4 января американский журналист Питер Сучиу сообщил, что Вашингтон не поставит армейские тактические ракетные комплексы ATACMS, поскольку с ними украинские военные смогут наносить удары вглубь российской территории. Накануне стало известно, что США отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в передаче упомянутых ракет, так как их применение слишком опасно в контексте противостояния с РФ.

При этом в конце сентября США разрешили ВСУ применять оружие для ударов по территориям, которые считают украинскими, в том числе по территориям, присоединившимся к России.

1 июня Зеленский заявлял, что не намерен атаковать территории России. Он сообщил, что знает о том, что в Белом доме говорят о возможности украинских сил использовать американские реактивные системы залпового огня для атаки на РФ, но у Киева, по его словам, нет таких планов. Кроме того, Украина дала гарантии о неприменении западного оружия для обстрела российской территории.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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