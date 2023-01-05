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В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России

19FortyFive: США никогда не дадут Украине самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Matthew Foster
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Вашингтон никогда не предоставит Украине три вида вооружений на фоне опасений перед Россией. Об этом 4 января рассказал в статье для американского издания 19FortyFive журналист Питер Сучиу.

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«Хотя есть несколько видов оружия, которые США абсолютно никогда не поставят, в том числе ядерные боеголовки, военные корабли любого размера, бомбардировщики B-52 и, конечно же, истребители F-35», — говорится в материале.

Также, по мнению автора, на обучение украинских летчиков пилотированию и обслуживанию этих американских истребителей уйдет много времени.

Кроме того, Сучиу указал, что Вашингтон не поставит армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), поскольку с ними украинские военные смогут наносить удары вглубь России.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность поставок боевых машин пехоты (БМП) Bradley Киеву.

Накануне стало известно, что Вашингтон не стал удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS. Как отметили обозреватели Politico, в Белом доме полагают, что использование ATACMS слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

До этого, 28 декабря, сообщалось, что аналитики корпорации RAND (аналитический центр, выполняющий заказы для правительства США) опубликовали доклад со стратегией США по эскалации конфликта с Россией. В рамках доклада указаны варианты поведения властей США в том случае, если эскалация в отношениях между США и РФ будет развиваться, а также методы «наказания» и «сдерживания» России, которые не приведут к полномасштабной войне НАТО и РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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