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В США опубликовали стратегию на случай эскалации ситуации в противостоянии с РФ

Аналитики RAND: США планируют нанести удар по России в случае эскалации
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ian Dudley
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Аналитики корпорации RAND (аналитический центр, выполняющий заказы для правительства США) 25 декабря опубликовали доклад со стратегией США по эскалации конфликта с Россией. Документ был опубликован на прошлой неделе. В среду, 28 декабря, на него обратило внимание «РИА Новости».

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В рамках доклада указаны варианты поведения властей США в том случае, если эскалация в отношениях между США и РФ будет развиваться, а также методы «наказания» и «сдерживания» России, которые не приведут к полномасштабной войне НАТО и РФ.

По мнению аналитиков RAND, применение российской стороной оружия массового поражения, такого как ядерное, химическое или биологическое, маловероятно. Вместе с этим выделяются четыре основных возможных сценария эскалации противостояния между Москвой и Вашингтоном, в рамках которых Россия наносит удар по союзникам США в НАТО.

«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — указано в докладе.

В рамках первого сценария, если РФ наносит ракетный удар по складу или пустующему аэродрому страны НАТО, которое не ведет за собой человеческих жертв, рекомендуется применить дипломатический прессинг и меры экономического воздействия, так как симметричный удар по инфраструктуре или массивные кибератаки могут спровоцировать дальнейшее обострение ситуации.

Второй сценарий рассматривает ответ США на уничтожение своего спутника на земной орбите. Аналитики утверждают, что здесь у американской стороны будет более широкое поле для действий. В частности, рекомендуется применить широкий спектр невоенных атак, таких как дипломатическое давление или новые санкции против экономики.

В рамках третьего сценария предполагается, что Россия наносит целенаправленные атаки по объектам НАТО, таким как авиабазы альянса в Польше и Румынии, в результате которых гибнут военные и мирные жители. Отмечается, что в этой ситуации предполагается менее интенсивный ракетный удар по территории РФ с применением широкого спектра невоенных мер. Альтернативой предлагается провести более массированный удар по российской территории, однако рекомендуется избегать создания ощущения, что данный удар — прелюдия перед полномасштабной войной.

«С этой целью Соединенным Штатам следует избегать нацеливания на узлы управления и контроля, базы бомбардировщиков или радары раннего предупреждения», — указано в публикации.

Четвертый сценарий предполагает более полномасштабный удар России по базам НАТО в Европе, в том числе и по авиабазе Рамштайн в Германии и порту в Роттердаме. В этой ситуации аналитики рекомендуют нанести удар по новым российским территориям под тем предлогом, что в Вашингтоне считают их украинскими. Тем не менее в RAND отметили, что нужен достаточно сильный удар, чтобы союзники по НАТО не восприняли это как проявление слабости, однако у РФ не должно сложиться ощущения, что альянс нацеливается на полномасштабный конфликт.

Ранее, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. Он отметил, что действия стран коллективного Запада и президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

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