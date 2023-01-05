Байден допустил возможность передачи Украине БМП Bradley

Президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность поставок боевых машин пехоты (БМП) Bradley Киеву, сообщает в среду, 4 января, Белый дом.

«Да», — утвердительно ответил американский лидер на вопрос журналиста о возможности соответствующих поставок.

Ранее, 29 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американское правительство рассматривает возможность отправки на Украину БМП Bradley. Между тем указывается на отсутствие окончательного решения по данному вопросу.

БМП Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Их эксплуатация позволяет повысить наземные боевые возможности.

На следующий день директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов заявил «Известиям», что, по его мнению, правительство США рассматривает возможность отправки на Украину БМП Bradley, потому что иначе Киеву нечем будет воевать. Он подчеркнул, что поставка бронетехники связана с попыткой втянуть европейские страны, в первую очередь Германию, Францию, в поставку наиболее современных систем оружия, поскольку советское оружие в странах бывшего Варшавского договора заканчивается.

По словам Кнутова, БМП Bradley использовались в Ираке и других конфликтах. Это «достаточно современная боевая машина».

Между тем, как стало известно 3 января, Вашингтон не стал удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS. Как отметили обозреватели Politico, в Белом доме полагают, что использование ATACMS слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

По мнению обозревателя Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцека Тохмана, которое он высказал ранее в тот же день, западные страны поставляют Киеву старое оружие, чтобы обновить собственный арсенал. Вашингтон, прикрываясь поддержкой Украины, лоббирует интересы представителей собственного военно-промышленного комплекса, добавил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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