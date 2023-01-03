В Польше назвали поставляемое Киеву вооружение металлоломом и рухлядью

Западные страны поставляют Киеву старое оружие, чтобы обновить собственный арсенал. Об этом пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман.

Он отметил, что большая часть поставляемого вооружения — «металлоломом и рухлядь».

«Такое плачевное состояние техники объясняется тем, что она поставляется Киеву со старых военных складов», — отмечается в статье от 29 декабря.

Данное утверждение автор подкрепляет информацией от Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Эксперты SIPRI указывают, что, освободив склады от старого оружия, появится возможность пополнить их новым вооружением. Тохман подчеркивает, что выигрывают от этого американские военные концерны, например Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman, так как они уже заключают контракты на поставки нового оружия США и союзникам по НАТО.

Тохман полагает, что Вашингтон, прикрываясь поддержкой Украины, лоббирует интересы представителей собственного военно-промышленного комплекса. В итоге, по мнению Тохмана, «Украина получит металлолом», а США модернизирует свое вооружение.

Офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс 21 декабря заявил, что Польша истратила больше трети своего военного потенциала на помощь Украине.

12 декабря обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у западных стран военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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