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Bloomberg рассказало об инициативе США поставить Украине БМП Bradley

Bloomberg: США могут отправить Киеву боевые машины пехоты Bradley
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Фото: TASS/Zuma
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Правительство США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 29 декабря, со ссылкой на источники.

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Указывается, что на данный момент нет окончательного решения по отправке техники в рамках нового пакета военной помощи. Также неизвестно, когда начнется использование БМП в случае передачи. - Окончательное решение по вопросу отправки техники еще не принято. Также неизвестно, когда начнется использование БМП в случае передачи.

БМП Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Их эксплуатация позволяет повысить наземные боевые возможности.

На прошлой неделе, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $1,85 млрд, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Прежде сообщалось, что Зеленский планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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