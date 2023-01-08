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Второй спецборт с раненными в Макеевке приземлился в Самарской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Самолет Министерства обороны с пострадавшими при обстреле Макеевки бойцами ВС РФ на борту прибыл в Самарскую область в воскресенье, 8 января.

Договоренности о переводе раненых удалось достичь губернатору региона Дмитрию Азарову. Он лично встретил вернувшихся военнослужащих.

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«Дальше лечение и реабилитация бойцов будут проходить в самарском госпитале. Я выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих из Ростовской области», — отметил Азаров.

При этом он добавил, что часть солдат — 15 человек — до сих пор остаются в госпитале Ростова-на-Дону, поскольку на сегодняшний день, по мнению медиков, перелет может быть для них опасен.

Первый спецборт оборонного ведомства прибыл в Самарскую область ранее, 6 января.

5 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что большую часть военнослужащих, пострадавших при обстреле Макеевки, уже перевели на лечение и реабилитацию в другие регионы России.

2 января стало известно об ударе со стороны украинских войск по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, который привел к потерям в личном составе. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

По данным Минобороны, при обстреле Макеевки в ДНР погибли 89 военнослужащих.

В ведомстве также отметили, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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