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Опубликованы кадры возвращения 50 российских военных из украинского плена

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Минобороны РФ 8 января показало кадры возвращения 50 российских военнослужащих из украинского плена.

Многие из солдат вернулись в легкой одежде и обуви, не подходящей под текущий сезон в России, поэтому им сразу выдали теплые сапоги и куртки. Также бойцам выдали мобильные телефоны, чтобы те могли связаться с родными.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Спасибо Российской Федерации, что нас забрали, что наконец-то выбрались из этого мучительного места. До сих пор нам не верится, что мы дома. Спасибо за теплый прием. Мы просто в шоке. Россия всё-таки своих не бросает. Мы все это знаем и знали», — сказал один из освобожденных военнослужащих.

Об освобождении российских военных стало известно ранее в воскресенье. В Минобороны сообщили, что в украинском плену им грозила смертельная опасность, однако в результате переговорного процесса они были отпущены.

Вернувшиеся бойцы будут направлены на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

31 декабря 2022 года в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории также были возвращены 82 российских военнослужащих. Вечером в тот же день спецборт с освобожденными военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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