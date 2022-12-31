Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командованием
Мир
Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Чавушоглу
Армия
Три пункта дислокации иностранных наемников поражены в ДНР
Армия
Шойгу заявил о выпавших на долю РФ в 2022 году тяжелых испытаниях
Происшествия
ВСУ за сутки 49 раз нанесли удары по ДНР
Мир
В Испании заявили о неготовности стран Запада к длительному конфликту с РФ
Спорт
Малкин вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ
Мир
Почетный папа Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни
Мир
В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества
Политика
Новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным
Мир
Министр юстиции Венгрии заявила о моральном кризисе Европарламента
Общество
Пасечник заявил о свободном доступе ООН и Красного Креста к пленным в ЛНР
Сюжет:

Более 80 военных РФ возвращены из украинского плена

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым грозила в плену смертельная опасность. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России»
Мать Александра Винника Вера — об условиях содержания в американской тюрьме, проблемах с его здоровьем и смерти невестки

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в субботу врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) могут свободно посещать украинских военнопленных в регионе. Их миссии никто не препятствует.

По его словам, в ЛНР находятся более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая освобожденных в ходе обменов.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что более 100 военнослужащих ЛНР рассказали о пытках в украинском плену.

7 декабря вернувшиеся российские военнослужащие также рассказали о фактах издевательств над ними в украинском плену. По информации Следственного комитета РФ, один из военных попал в плен с перебитой пулей рукой.

6 декабря в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны РФ распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022