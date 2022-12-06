Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом 6 декабря сообщили в Минобороны России.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.) России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

24 ноября Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский.

За день до этого также состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Процедура прошла по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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