«Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России»

Во время заключения во Франции у россиянина Александра Винника начались проблемы с памятью . Об этом в интервью «Известиям» рассказала его мать Вера Винник . При этом она отметила: условия, которые были в европейской тюрьме, намного лучше, чем в пенитенциарном учреждении в Сан-Франциско, где россиянин сейчас ожидает решения суда. Кроме того, она пожаловалась на государственного адвоката в США, который защищает Александра, а также обвинила Соединенные Штаты в смерти своей невестки и в том, что ее внуки остались без отца и матери . Вера Винник продолжает надеяться на скорое возвращение сына домой, подчеркивая: если он в чем-то и виноват, то отсидит срок в России .

«Раздают еду, которую невозможно есть»

— Как дела у Александра? О чем вы в последний раз общались?

— Я его всегда спрашиваю, что ты делал сегодня? А он отвечает: ничего полезного для общества . Ему же не разрешают ни работать, ни читать, у него нет ни книг там, ни молитвослова — ничего. По телефону он разговаривает за свои деньги. Раньше мы не могли ему выслать их, это была проблема, так что я обращалась ко всем. Вот сейчас помогает церковь в Вашингтоне — там батюшка Виктор Ян, я ему благодарна. Помогают и российские дипломаты.

— Как долго обычно длится звонок?

— Мы разговариваем, как правило, десять минут, может, пять, иногда три . К тому же это довольно сложный процесс: сначала говорит робот, потом нажимаешь на одно, на другое. Бывает, что он звонит несколько раз, но звонок срывается, бывает, что и нет разговора вовсе.

К тому же по телефону я не могу ему рассказывать то, что могла, когда он сидел во Франции . К примеру, что-то о политике. Он долгое время не знал, что у нас в стране происходит после 24 февраля. А ему там преподносят всё так, что Россия капитулировала , у нее нет оружия. Или то, что в России ничего не украшено к Новому году, что в России нечего есть , пустые полки.

А я сейчас ему сказала, что всё с точностью до наоборот . Специально проехала и посмотрела — всё сияет. Я ему говорю: «Санька, у нас столько продуктов, были бы деньги только, а так море всего. Но как ты нас всегда учил — это не главное». Сын всегда говорит, что главное — духовное, потому что он очень верующий у меня.

Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России Фото: Global Look Press/Nicolas Economou

— Насколько отличаются условия содержания Александра в европейских тюрьмах и в США?

— Это земля и небо. В Европе более человеческое отношение. Его очень уважали в тюрьме во Франции . Даже сам начальник тюрьмы. А здесь [в США] одни роботы, раздают еду, которую невозможно есть . Это какая-то мешанина, которую есть невозможно в обычных условиях. Да он и не ест. Он ест только хлебушек, арахисовое масло. И еще он покупает еду в тюремном магазине, но там только что-то типа «Доширака» с рыбой и что-то сладкое, батончики какие-то. У них нет такой пищи, какая была во Франции. Так что приходится есть этот «Доширак», чтобы хоть как-то поддерживать состояние . Я его даже при последнем звонке попросила рассказать, чем кормили. Сказал, что давали геркулесовую кашу, но это не геркулес, это просто что-то заваренное водой , и там какие-то хлопья плавают, и две сосиски. И люди это едят, но это есть невозможно.

— А какие условия в камере?

— Поначалу, когда его туда, в Америку, выкрали, похитили — я больше других слов не могу подобрать, — было 25 человек в камере. И нет ничего: никаких тумбочек, столов, только твоя кровать, и всё. Никакой тебе воды, только в туалете. Потом его перевели в другой блок. Там немножко поменьше людей, 20 человек в камере.

«Во Франции сын начал терять память»

— На прошлой неделе Александр попросил освободить его под залог из-за затягивания судебного процесса…

— Я не разговаривала по этому поводу с адвокатом, потому что он со мной не общается. Он бесплатный и, наверное, считает, что я не удостоилась чести , чтобы он со мной разговаривал. И поэтому я ничего не знаю по поводу просьбы. Когда было заседание, а Александр участвовал по видео, ему не включили переводчик, так что он не знал, о чем там говорили. Сказали, что вот так получилось. А после ему вкратце передал переводчик, который был в зале, о чем говорили во время заседания.

Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России Греческие адвокаты Александра Винника Фото: Global Look Press/Nicolas Economou

— Почему вы решили, что адвокат не хочет с вами общаться?

— Я ему писала несколько раз — предложила хотя бы рассказать немножко об Александре, ведь адвокат должен иметь представление о том, кто его подзащитный. Но, видимо, им это не нужно . Как Александр сказал, им уже давно известно, что с ним будут делать, насколько они его посадят .

— Как ваш сын себя чувствует?

— Александр во Франции сидел два года в одиночной камере, по сути, не видя никого, кроме своего адвоката. Считаю, что это пытки . Я один раз прилетала на, как они называли, «самый гуманный и правильный европейский суд». И я увидела, что это, когда туда пригласили профессиональных свидетелей, которым за это платят, которые свидетельствовали против Александра.

И во Франции сын начал терять память . Когда мне об этом начал говорить адвокат, я подумала, ну мало ли. Но потом я несколько раз спрашивала у Александра чисто бытовые вещи, которые были здесь, дома. А он не помнит, просто-напросто теряет память.

— Насколько активно российская сторона помогает вашему сыну?

— В Сан-Франциско нет генконсульства. Один раз приезжал наш посол Анатолий Антонов, но мы всегда на связи с консулом.

Вообще я очень благодарна послу и в принципе всем послам и консулам, которые были и в Греции, и во Франции. Они оказывали помощь по мере возможности. Но Александру очень тяжело, он один на один с этими врагами. Нет такого, как было во Франции, — чуть что, я или он сразу звонили консулу, и всё решали.

— Планируете ли вы поездку в США?

— Мы не смогли поехать с детьми во Францию, когда уже знали, что будет суд, потому что пандемия была. По поводу Америки не знаю. Дело в том, что у меня проблемы со здоровьем, так что длительные перелеты, да и вообще перелеты мне противопоказаны.

Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России Здание суда в Салониках, Греция Фото: Global Look Press/Nicolas Economou

«У Александра два маленьких ребенка остались сиротами»

— Вы обращались к властям Соединенных Штатов по поводу вашего сына?

— Мы еще не обращались к американским властям. Я хочу, наверное, обратиться к президенту США Джо Байдену. Можно же что-то сделать по гуманитарным соображениям . Ведь у Александра два маленьких ребенка остались сиротами, причем по вине Америки. США руками Греции (где был задержан Александр Винник. — «Известия») убили мою невестку, которая заболела именно на фоне стресса. Это доказано врачами за рубежом, это подтвердили наши врачи (у жены Александра диагностировали рак головного мозга, от которого она скончалась. — «Известия»).

Обращение о помиловании — вопрос спорный. Как можно просить о помиловании человека, которого оправдали, например, во Франции, который не считает себя виновным, который никогда не был в этой Америке, не был во Франции . Нарушение каких законов США, если он жил в России, он обычный менеджер. Просить о помиловании — для Александра очень тяжело, для меня тоже.

— В какие инстанции в РФ вы обращались? Может, просили российские власти включить вашего сына в списки на обмен? Как раз в Белом доме рассказали, что идут активные переговоры с Москвой касательно обмена Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж…

— Я еще не обращалась. Но думаю, обращусь от своего имени, от имени детей Александра. Перед обменом Виктора Бута на меня выходили. Но, как говорят, дипломатия любит тишину, это нужно делать без огласки. Александру это преподнесли так, что его страна не захотела вернуть , поэтому обменяли Бута. Но он сказал, что очень рад за Виктора, за его семью. Каждый человек должен быть дома, со своей семьей.

Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России Александр Винник с матерью Верой в Афинах, 2019 год Фото: ТАСС/Юрий Малинов

— Есть ли у вас надежда, что ваш сын скоро вернется домой?

— Мы верим, дети верят в это, ждут его. Но, конечно, мы устали от неопределенности, от этого горя, ведь у моих внуков больше нет и мамы . Я надеюсь на какое-то человеческое проявление, хоть по гуманитарной линии, у Александра два ребенка растут сиротами. Я надеюсь на президента Владимира Путина, на наших дипломатов. Надеюсь, что они помогут моему сыну и другим сыновьям вернуться в Россию . В РФ тоже есть тюрьмы. Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России , если РФ так скажет.