Более 100 военнослужащих из ЛНР рассказали о пытках в украинском плену

Более 100 военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказали о пытках в украинском плену. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Она пояснила, что более 150 военнослужащих республики были освобождены из украинского плена, и каждый из них сообщал о нечеловеческом отношении там.

«Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия», — заявила Сердюкова на брифинге.

7 декабря вернувшиеся российские военнослужащие также рассказали о фактах издевательств над ними в украинском плену. По информации Следственного комитета РФ, один из военных попал в плен с перебитой пулей рукой. В ходе допросов, на которых применялись арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть и несколько ребер, а также пробили легкое и прострелили обе ступни. Первую помощь солдату оказали спустя длительное время.

6 декабря в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны РФ распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».