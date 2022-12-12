Более 100 военнослужащих из ЛНР рассказали о пытках в украинском плену
Более 100 военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказали о пытках в украинском плену. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Она пояснила, что более 150 военнослужащих республики были освобождены из украинского плена, и каждый из них сообщал о нечеловеческом отношении там.
«Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия», — заявила Сердюкова на брифинге.
7 декабря вернувшиеся российские военнослужащие также рассказали о фактах издевательств над ними в украинском плену. По информации Следственного комитета РФ, один из военных попал в плен с перебитой пулей рукой. В ходе допросов, на которых применялись арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть и несколько ребер, а также пробили легкое и прострелили обе ступни. Первую помощь солдату оказали спустя длительное время.
6 декабря в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны РФ распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.
До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50».
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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