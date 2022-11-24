Минобороны сообщило о возвращении 50 российских военных из украинского плена

После проведения переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом заявили 24 ноября в Министерстве обороны РФ.

Как отмечено в сообщении, освобожденных военнослужащих доставят самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявили в Минобороны.

Ранее в четверг врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об обмене пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». По словам Пушилина, Украина получила столько же украинцев. Большая часть из них — военнослужащие армии страны.

Также обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 ноября по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них.

В Минобороны РФ отметили, что освобожденным из плена военнослужащим грозила смертельная опасность. В настоящий момент вернувшимся военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Предыдущий обмен пленными с Украиной состоялся 10 ноября. Тогда в Россию также вернулись 35 бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР).

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