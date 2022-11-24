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В Севастополь прибыли вызволенные из украинского плена российские бойцы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, 24 ноября приехали в Севастополь.

Солдат привезли в город на автобусе. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них. Первым делом военные связались со своими родственниками.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле «35 на 35» накануне, 23 ноября. По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, четверо российских освобожденных — военные из ДНР, еще двое — из Луганской Народной Республики (ЛНР).

Позднее в тот же день депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал кадры возвращения российских солдат из украинского плена в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ отметили, что освобожденным из плена военнослужащим грозила смертельная опасность. В настоящий момент вернувшимся военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Предыдущий обмен пленными с Украиной состоялся 10 ноября. Тогда в Россию также вернулись 35 бойцов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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