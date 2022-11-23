Опубликованы кадры возвращения 35 военнопленных в Россию

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в среду, 23 ноября, опубликовал в своем Telegram-канале кадры возвращения военнослужащих РФ из украинского плена.

«35 наших военнослужащих вернулись на Родину. Спасибо большое Министерству обороны РФ», — написал он под видео.

Ранее в этот день обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле «35 на 35». По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, четверо российских освобожденных — военные из ДНР, еще двое — из ЛНР.

В Минобороны РФ отметили, что освобожденным из плена военнослужащим грозила смертельная опасность. В настоящий момент вернувшимся военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Предыдущий обмен пленными с Украиной состоялся 10 ноября. Тогда в Россию также вернулись 35 бойцов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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