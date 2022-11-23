Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих

После переговоров с подконтрольной Киеву территории в Россию вернулись 35 пленных военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

В настоящий момент военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в среду врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также сообщал, что обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле «35 на 35». По его словам, четверо российских освобожденных — военные из ДНР, еще двое — из Луганской Народной Республики (ЛНР).

Предыдущий обмен пленными с Украиной состоялся 10 ноября. О нем сообщал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Тогда в регион также вернулись 35 бойцов. По его словам, в украинском плену солдаты подвергались избиениями и издевательствам.

До этого, 3 ноября, в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны заявили, что всех освобожденных доставят в Москву, для того чтобы предоставить необходимое лечение и реабилитацию.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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