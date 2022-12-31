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Пасечник заявил о свободном доступе ООН и Красного Креста к пленным в ЛНР
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Пасечник заявил о свободном доступе ООН и Красного Креста к пленным в ЛНР

Пасечник: сотрудникам МККК и ООН не препятствуют в доступе к украинским пленным в ЛНР
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) могут свободно посещать украинских военнопленных в Луганской Народной Республике (ЛНР), им никто не препятствует. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил врио главы региона Леонид Пасечник.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Он сообщил, что в настоящее время в ЛНР находятся более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая тех, которые были освобождены в ходе обменов.

«Все они содержатся согласно нормам международного права, никаких препятствий доступу сотрудников Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций к пленным нет», — сказал Пасечник в интервью ТАСС.

Также он рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации воюют тысячи наемников более чем из 50 стран, в основном из Восточной Европы, часть из которых принимает участие в боевых действиях с 2014 года. По его словам, это осложняет ситуацию на фронте, так как воевать приходится не только с украинской армией.

Более того, откровенное участие НАТО в конфликте проявляется в том числе и в количестве поставляемого оружия на территорию Украины, добавил Пасечник.

Ранее, 28 ноября, врио главы республики призвал МККК принудить Украину к соблюдению Женевской конвенции в отношении военнопленных. Он написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из украинского плена бойцы заявляют о «нечеловеческом отношении» со стороны Киева. По их рассказам, к ним применялись пытки, избиения, моральное и физическое насилие.

15 декабря уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что украинская сторона периодически срывает процедуру обмена пленными. Она также сообщила, что по состоянию на 12 декабря из украинского плена освобождены 150 военных Народной милиции ЛНР. При этом почти каждый из них сообщил о пытках со стороны киевских силовиков. До этого, осенью, Сердюкова указала и на более тяжелые случаи, — отсутствие глаза и ранения в результате пыток. Состояние здоровья у многих пленных, по ее словам, неудовлетворительное.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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